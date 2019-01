Wat te doen als je een vastgevroren zwaan ziet?

Cor Lubbers, voorzitter van Dierenambulance Putten-Barneveld, is duidelijk: ga onder geen beding zelf het ijs op. Levensgevaarlijk noemt hij pogingen van burgers die zelf proberen een vastgevroren vogel te bevrijden. Maandag bevrijdde hij een watervogel die was vast komen te zitten in het ijs bij het Veluwemeer, nabij Strand Horst. Het dier heeft het overleefd en is overgebracht naar het Vogelhospitaal Naarden, om aan te sterken. „Het was een jonge zwaan. waarschijnlijk een verzwakt dier. Mogelijk was het dier vochtig. Dan vriest het snel aan als het op het ijs gaat zitten.”

Wat moet je doen als je denkt dat je een vastgevroren watervogel ziet?

Lubbers: „Ga hoe dan ook niet zelf het ijs op. Dat is gevaarlijk. Vaak is het ijs veel te zwak om mensen te kunnen dragen. Als je er doorheen zakt, beland je in ijskoud water. Daarom is het verstandig om de dierenambulance te bellen. Wij hebben speciale warmtekleding. Zo was het ijs maandag ook te zwak. Met warmtekleding kon ik het dier bereiken. Het is belangrijk om eerst te weten of het dier echt vastzit, of zich gewoon stilhoudt om warmte te behouden en voedsel te verteren. Zonder het dier op te jagen kun je bijvoorbeeld een klein stokje over het ijs heen schuiven richting het dier. Als het dier vastzit, kun je ons bellen of de brandweer. Maar dus nooit zelf het ijs op gaan, dat kan je je leven kosten.”

Waarom vriezen zwanen vast en hoe lang kunnen ze het uithouden?

„Het overkomt vooral de jonge, zwakke dieren. Volwassen zwanen heb ik nog nooit in vastgevroren toestand meegemaakt. Een zwakke vogel kan bijvoorbeeld niet meer worden beschermd door de natuurlijke vetlaag en zich daardoor niet goed warm houden. Daardoor is het dier langer vochtig en kunnen ze vastvriezen in de buurt van ijs. Hoe lang ze kunnen volhouden is een vraag die ik niet kan beantwoorden. Dat hangt per vogel af en van de situatie. Over het algemeen kunnen zwanen het best lang uithouden.”

Moet de dierenambulance vaker in actie komen voor dit soort meldingen dan in het verleden?

„Ja. Ik denk dat dit is omdat mensen alerter zijn dan vroeger. In het geval van maandag bijvoorbeeld zag een vrouw bij het uitlaten van de hond dat het dier vastzat. De hond liep richting de zwaan en het dier bleef op z'n plek. De vrouw vertrouwde het niet en belde meteen de dierenambulance.”