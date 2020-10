Wat vind jij: kan André Baars burgemeester van Ermelo blijven of moet hij weg?

Veluwse zwembaden puzzelen met blokken, uurtjes en leeftijds­ca­te­go­rieën

16 oktober Hoeveel zwemmers mogen er nu eigenlijk tegelijk ravotten in het water of hun baantjes trekken? Deze vraag is voor de zwembaden op de Veluwe extra relevant nu de herfstvakantie op de stoep staat. Maximaal 30 per ruimte, of - als het om kinderen tot 17 jaar gaat - zoveel als de 1,5 meter-regel toestaat. Maar wat betekent dat voor de openingstijden en toeloop bij de baden?