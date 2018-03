'Wat we in drie jaar in Ermelo opbouwden, is binnen drie uur weg'

Geen LaLaLand Festival in Harderwijk; organisatie wil vernieuwen

13:17 LaLaLand Festival, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot het meest populaire evenement van Harderwijk, gaat niet door. Dat heeft de organisatie laten weten. Of dit het definitieve einde betekent van het tweedaagse festival, dat traditiegetrouw plaatsvindt in het laatste weekend van mei, is nog onduidelijk.