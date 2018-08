Waterattractie Dolfinarium trekt massa's bezoekers

Video Geen explosie­ven in 'verdachte pakketje' op legerbasis Oldebroek, onderzoek nog in volle gang

21 augustus In het 'verdachte pakketje' op de legerbasis in Oldebroek zijn geen explosieven gevonden. De Koninklijke Marechaussee heeft nog in onderzoek waar het pakketje vandaan komt en hoe het daar terecht is gekomen.