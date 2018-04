‘Waterleiding Wezep in goede staat’

Waterbedrijf Vitens ziet geen aanleiding om de leidingen aan de Turfhorst in Wezep aan te pakken. Evenals pakweg twee jaar geleden stond de straat dinsdag weer even blank door een waterleidingbreuk.

Rond tien uur ’s ochtends hadden zo’n 35 inwoners uit Wezep in de omgeving van de Turfhorst tijdelijk geen water meer door de breuk. ,,Twee jaar geleden is hier precies hetzelfde gebeurd. Er schijnt een heel oude waterleiding te zitten’’, gaf bewoner Bertus Kroeze aan. Het epicentrum van de breuk zat bij hem in de achtertuin zat. Om de zaak te kunnen repareren moest zijn coniferenhaag er aan geloven.

Pech

Navraag bij Vitens leert dat de buis uit 1963 stamt. ,,Voor onze begrippen is dat relatief jong. In de omgeving liggen wel leidingen die 100 jaar oud zijn. We hebben na de breuk de waterleiding nog bekeken, maar de conditie is verder nog goed. Deze staat ook niet op de saneringslijst”, meldt woordvoerder Bram Inklaar.

Vitens erkent dat er twee jaar geleden ook al een breuk was in dezelfde straat. ,,Zo’n 50 meter van de plek van afgelopen dinsdag. Voor zover wij nu kunnen inschatten is er geen relatie tussen de twee storingen. Het is pech, en daarmee heel vervelend voor de buurtbewoners. Aan de andere kant is het ook weer niet heel bijzonder dat zoiets gebeurt.”