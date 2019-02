Watermolen in Heerde vertimmerd voor dagbesteding en lunchroom

UPDATE | VIDEO Slagveld bij schapenhou­der Beerzer­veld was het werk van een wolf

13:53 Het slagveld begin januari bij een schapenhouder in Beerzerveld, bij Ommen, was het werk van een wolf. Dat blijkt uit dna-onderzoek dat het faunafonds Bij12 voor de provincie Overijssel heeft uitgevoerd. Ook in Dalmsholte en Heino werd in de eerste week van 2019 een schaap doodgebeten door een wolf.