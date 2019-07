Waterschap luidt noodklok over droogte: ‘doen we niets, dan zijn de gevolgen rampzalig’

Auto belandt tussen de bomen bij A28 tussen Wezep en Epe, verkeer op vlucht­strook en een half uur vertraging

10:49 Een zwarte auto is zaterdagochtend tussen de bomen beland in de middenberm van de A28. Tussen Nunspeet en 't Harde zijn de rijstroken afgesloten. Verkeer moet over de vluchtstrook, waardoor een file van een half uur is ontstaan.