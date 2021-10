Waterzuivering in Lelystad bevat hoge concentraties PFAS

Het Stowa heeft onderzoek gedaan bij acht waterschappen in Nederland. In Oost-Nederland zijn de rioolwaterzuiveringen in Hattem en Lelystad onderzocht.

Bijzonder is dat in Lelystad bij het waterschap Zuiderzeeland meer PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zitten in het water dat uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt, dan in het water dat binnenkomt bij het waterschap. Vergeleken bij waterschappen in het buitenland is de concentratie PFAS 50 procent meer dan in het buitenland is toegestaan.

Voor de Nederlandse waterschappen is er geen reden tot paniek: in Nederland wordt het gezuiverde water namelijk niet gebruikt om het landschap te bewerken. Theresa Naaktgeboren, woordvoerder van Waterschap Zuiderzeeland: ,,In Nederland gebruiken we slib niet voor het land, zoals de landbouw. In andere Europese landen is dat wel toegestaan en gebruikelijk. In Nederland verbranden we het zuiveringsslib voornamelijk.”

In het binnenkomende vuile water zitten stoffen die na contact met andere stoffen veranderen in een schadelijke stof. Het waterschap onderzoekt de oorzaak hiervan. PFAS zijn niet of nauwelijks af te breken, volgens Naaktgeboren. ,,Ook niet met de afvalwaterzuivering.”

Schone leefomgeving

Waterschap Zuiderzeeland deelt de zorg van de Unie van Waterschappen. ,,PFAS horen niet in het milieu. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat PFAS teruggevonden worden in de bodem en het water. Het onderzoek van de Stowa toont aan dat het ook in de rioolwaterzuiveringen in Nederland te vinden is. Dus ook in Flevoland. We volgen het landelijke onderzoek en gaan verantwoord om met de landelijke PFAS-richtlijnen. We staan als waterschap voor een schone leefomgeving in en om onze wateren.”

Het waterschap in Lelystad wil met onderzoek de bron proberen te achterhalen en maatregelen treffen om de aanvoer van deze stoffen te voorkomen en te verminderen. ,,We weten uit internationaal onderzoek dat deze stoffen, die omgezet worden in PFAS, een belangrijke bron zijn van PFAS die in het milieu terechtkomen. We zijn al langer bezig met onderzoek. Het onderzoek van de Stowa bevestigt het belang hiervan. Ook inzicht in de aard, omvang en bronnen van binnenkomende schadelijke stoffen is nodig.”

Hattem

In het waterschap in Hattem zijn de concentraties PFAS flink lager dan verwacht. Ook hier wordt een mengsel van huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater verwerkt, maar door nog onbekende oorzaak leidt dit niet tot meer ophopingen van PFAS.

Wat zijn PFAS? PFAS zijn chemische stoffen die door mensen zelf ‘gemaakt’ zijn. De stofjes zitten in verschillende producten die de mens via het lichaam opneemt. Het zit bijvoorbeeld in smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. PFAS komen ook voor in verschillende industriële toepassingen en processen. De stoffen zijn water-, vet- en vuilafstotend, maar hebben ook schadelijke eigenschappen. Zo is PFAS niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu, kunnen ze schadelijke en toxische effecten hebben op het milieu en de gezondheid van mens en dier en zich snel verspreiden. Ook kan PFAS zich ophopen in het lichaam.