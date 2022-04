We gaan weer naar de camping, maar waar is een plekje?

Dit jaar al zeker 2 miljoen vogels geruimd vanwege griep, maar vaccinatie is voorlopig niet aan de orde

Ondanks verregaande maatregelen verspreidt de vogelgrieppandemie zich in een rap tempo over Nederland. Moeten we ons zorgen gaan maken? Zes vragen en antwoorden over het virus dat al miljoenen slachtoffers maakte.

21 april