‘We moeten voorkomen dat inwoners van de Veluwe het toerisme zat worden’

Toen VisitVeluwe vijf jaar geleden het stokje overnam van het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT), dat in de zomer van 2014 ter ziele was gegaan, was het optimisme ver te zoeken. Dat was op dat moment ook niet gek. Gemeenten en bedrijven koesterden nare herinneringen aan hun samenwerking met het VBT. De organisatie werd sinds haar oprichting in 2010 achtervolgd door financiële tegenvallers en er was ergernis over de rol die zij vervulde. In plaats van toeristen naar de Veluwe te lokken, richtte het VBT zich vooral op vakantiegangers die er al waren.