Wéér containers in vuur in vlam in Nijkerk, en dat is al de vierde keer in iets meer dan twee weken

Zes fikkende containers. De brandweer in Nijkerk moest in de nacht van zaterdag op zondag flink aan de bak. Zondagmiddag stond op dezelfde plek alweer een container te branden. En dat is niet voor het eerst.

De zes brandende containers stonden aan het Zandoogje. De brandweer is lange tijd bezig geweest met het blussen van de containers. In dezelfde buurt ging het in de afgelopen twee weken al meerdere keren mis. Op 27 mei stond ook een container in brand evenals op 6 juni. Zo licht de woordvoerder van de brandweer toe.

Hoewel de brandweer officieel nog niet kan zeggen dat het om brandstichting gaat, wijst het voorval wel in die richting. ,,Zes containers vliegen niet zomaar tegelijk in brand.’’ Een erg vervelende situatie, maar er is weinig tegen te doen, meent de woordvoerder. Hij stelt dat het ook zaak is dat de politie onderzoekt wat er precies aan de hand is.

Het is niet de eerste keer dat er in Nijkerk papiercontainers in brand worden gestoken. In februari moest de brandweer al uitrukken voor een brandende container aan de Buizerdlaan en een maand later was het opnieuw raak bij de papiercontainers van de Prins Willem Alexanderschool.

