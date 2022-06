Wéér containers in vuur in vlam in Nijkerk, voor de vierde keer in iets meer dan twee weken

Inspectie wil maatregel tegen verpleeg­kun­di­ge die dementeren­de bejaarde in Heerde voor ruim 2 ton oplichtte

De vrouw die een dementerende bejaarde in een verpleeghuis in Heerde in zeven jaar tijd heeft bestolen van ruim 235.000 euro toont niet genoeg zelfinzicht en reflectie op haar handelen. Dat stelt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor de medische tuchtrechter in Zwolle. De inspectie wil daarom dat haar een maatregel wordt opgelegd om te voorkomen dat ze in de toekomst meer slachtoffers maakt.

10 juni