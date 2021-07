Weer mondkapjesplicht in verpleeghuizen op de Veluwe uit angst voor nieuwe coronagolf

Het mondkapje is amper in de prullenbak gegooid of hij moet alweer op in verpleeghuizen op de Veluwe. Zowel bezoekers als personeel dragen weer een kapje op zorglocaties in Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen. ,,We voelen ons verantwoordelijk voor de bewoners’’, zegt woordvoerder Anita Kiers.