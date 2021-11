Weer schakelen: nieuwe regels komen hard aan bij Veluwse sportscholen, kappers en winkeliers

Grote frustratie in rechtszaal over gesloopte Eper kiosk

Boosheid en frustratie spatten door de rechtszaal. Het kan niet bestaan, vindt John van Barneveld, dat de gemeente Epe wegkomt met het onrecht dat hem is aangedaan door zijn kiosk te laten slopen. Meermalen verheft hij zijn stem. Of de gemeente zich überhaupt iets bij zijn gevoelens kan voorstellen, vraagt de rechter de gemeentelijke delegatie even later op de man af. Nou, niet echt...

24 november