Weer ziet Epe inwoners over het hoofd, klaagt politiek. ‘Vergunning zorgcentrum opschorten’

Bestuurs­cri­sis Epe legt ‘topje van de ijsberg’ bloot

23 februari In de crisis rond de donderdag opgestapte wethouder Robert Scholten tekent zich voor de gemeente Epe een enorm reputatieprobleem af. Als het de gemeente goed uitkomt, zo merken burgers cynisch op, past ze een bestemmingsplannetje gewoon even aan. Maar als er bij hen iets mis is, wordt er zonder enig pardon keihard opgetreden. De vraag is wat burgemeester en wethouders en de gemeenteraad daar mee doen.