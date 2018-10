Weerzien op Noordgouw, school om van te houden

Oud-leerlingen en oud-personeel van het Christelijk College de Noordgouw in Heerde vierden zaterdag het 50-jarig jubileum van de school in een sfeer van gemoedelijkheid. Onder hen bootvluchtelinge Uyên Lu uit Vietnam die op 16-jarige leeftijd in Heerde liefdevol werd opgevangen en op de Noordgouw haar dramatische verleden kon verwerken voor een nieuwe start.

,,De Noordgouw was in de eerste plaats niet een school waar we kwamen om te leren, maar een soort dorpsput om water te halen. De plek waar we elkaar leerden kennen en waar we ons ontwikkelden om daarna uit te kunnen vliegen."

Zo vat oud-leerling Henk-Jan Hoekjen (46) zijn tijd op de Noordgouw samen. Hij studeerde daarna filosofie, werd journalist voor een vaktijdschrift en filosoof. Hoekjen is een van de vele oud-leerlingen. Blikken van herkenning, omhelzingen, enthousiaste verhalen in de school waar ze vroeger werkten voor hun toekomst. Waar ze lessen volgden, waar vriendschappen zich ontwikkelden en liefdes opbloeiden. Volgens velen een school om van te houden, een school met veel warmte en een goede onderlinge sfeer. Vandaag is het dus vooral een blij weerzien.

Samenzweerders

Oud-aardrijkskundeleraren Jean Pauptit (82) en Edy Zurebier (86) zitten als twee samenzweerders naast elkaar en hebben het over hoe het vroeger op de Noordgouw was toen die nog Heertganck heette. Oud-leraar Frans Joop van Schaik in gesprek met oud-conrector en oud-leraar Nederlands Frederik van den Bovenkamp over hun oud-leerling Martin Bril die in een van ziijn boeken de Noordgouw noemt.

Van Schaik dan, met enige stemverheffing over zijn successen als leraar Frans: ,,Faillir chez van Schaik c'est faillir dans la vie." (mislukken bij Van Schaik betekent mislukken in het leven). Wethouder en oud-leerling Jan Berkhoff van Heerde kan het beamen. Berkhoff: ,,Ik mislukte bij drie leraren Frans maar door van Schaik heb ik goed Frans geleerd."

Uyên Lu (54) sprak al vloeiend Frans toen ze als jong meisje op De Noordgouw haar opleiding begon. Ze zit vandaag aan een tafeltje in de aula met voor zich boeken met de titel Verborgen Veerkracht. Volgens Van Schaik een 'ontstellend goed verhaal van een vrouw met enorm doorzettingsvermogen die volledig in Nederland is geïntegreerd'.

Vlucht