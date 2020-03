‘Weg met massatoerisme in de natuur: maak de Veluwe woest en ledig’

Nieuwe bewoners Harderwijk met de voeten in het water

7 maart Ondergelopen tuinen, verzakte terrassen, water in kruipruimtes, in de garage, op opritten en in borders met wegrottende plantjes. Bewoners van de wijk Harderweide in Harderwijk zijn het zat. Na tientallen klachten concludeert ook de gemeente dat er ‘iets niet klopt'.