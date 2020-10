Weidevogelstrijder Jacob: Plannen voor De Hoenwaard zijn ‘kapitaalvernietiging en desastreus voor vogelstand’

Sportbe­drijf hapt naar adem door coronare­gels

18 oktober Dat de marathon van New York (gepland op 1 november) was geannuleerd wisten ze in juni ook in Nijkerk al. Maar de ‘eigen’ in april uitgestelde Halve van Nijkerk zou - geluksmomentje - alsnog op 3 oktober door kunnen gaan. Totdat de burgemeester eind september plots - frustratie - de toestemming weer introk. ,,Het is niet eenvoudig, maar we moeten positief blijven.’’