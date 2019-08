Weinig smetjes op Veluwade in Hierden maar moeder 'kotsmisselijk’ van politie

update Man op Veluwe dupeert onderne­mers: ‘mijn vader is in de war’

Een 57-jarige man uit Nunspeet is al weken druk om in de regio allerlei dure spullen te bestellen, maar hij laat ondernemers vervolgens zitten met een strop. Die handelaren in auto's, fietsen en motoren slaan nu alarm. De zoon van de 'dader' heeft zijn vader herkend op foto's die nu via sociale media verspreid worden. ,,Mijn vader is in de war. Dit moet stoppen, maar we weten niet waar hij is."