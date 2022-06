Wekker op 6 uur, pyjama aan, slaap in de ogen: alles voor een gratis appelcake bij de bakkersmolen in Oostendorp

Dankzij droevige gebeurte­nis droomt meester Pieter uit Vaassen van meer Molukse geschiede­nis in schoolboe­ken

Een droevige gebeurtenis bracht Pieter Siwabessij (28) ook iets moois. Nadat zijn moeder in 2017 stierf, ontdekte de Vaassenaar met Molukse roots het verhaal van zijn voorouders. Dat intrigeerde de geschiedenisdocent op het Christelijk Lyceum in Apeldoorn zo dat hij er gastlezingen over ging geven. Zijn droom is nu dat deze ‘zwarte bladzijde’ een plek krijgt in de schoolboeken.

