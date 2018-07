video 'Vanochtend een lege mand in huis': nieuwsle­zer Jan de Hoop vertelt over de laatste uren van zijn hond Bob

30 juni Een aangeslagen Jan de Hoop vertelt in zijn tuin op de Veluwe over de laatste uren van zijn overleden hond Bob en over het dierencrematorium in Deventer. ''Vanochtend een lege mand in huis.''