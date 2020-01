Wel tips geen aanhoudingen in ijzerdraadkwestie Oldebroek

Garnizoens­stad Harderwijk neemt nu ook afscheid van de herinne­rings­boom, symboli­scher kan bijna niet

14:24 Met veel militair ceremonieel was de boom in 1994 geplant, met de kettingzaag is de boom eind vorig jaar ontdaan van alle takken. Bij de plaquette ter herinnering aan de aanwezigheid van de 4 divisie in Harderwijk en het vertrek van Defensie uit de garnizoensstad staat nu een kale stam. Symbolischer kan het bijna niet.