Wel vijf miljoen voor Ermelo - en niet voor Apeldoorn - voor aardgasvrij maken woonwijk

Voorbeeldwoning

Arnhem scoorde goed met een plan in Vredenburg/Kronenburg: Ermelo in de wijk Ermelo West. Volgens een woordvoerder van de provincie scoorde Ermelo vooral goed op de praktische uitvoerbaarheid. ,,Er ligt al een plan klaar dat in principe morgen al uitgevoerd kan worden. Bovendien worden bewoners goed bij de plannen betrokken.’’ Ermelo West is een wijk met deels huur- en woonhuizen. Uwoon zorgt in de plannen voor verduurzaming van 214 huurwoningen, bijvoorbeeld door isolatie, infraroodverwarming en zonnepanelen. Aan de Kievitstraat is september vorig jaar een voorbeeldwoning geopend hoe zo'n woning van de toekomst er uit kan zien. Met het geld van de provincie kan nu een deel van de plannen uitgevoerd worden.