Wens van Janneke (12) uit Putten gaat in vervulling: burgemeester Lambooij doet appèl op samenleving

Groen licht voor bouw 125 appartemen­ten op het uiterste puntje van Waterfront in Harderwijk

23 januari De seinen staan op groen voor de bouw van 125 appartementen op de Kop van de Bakens, nabij jachthaven De Knar in Harderwijk. In april gaat de spade de grond in. De verwachting is dat de eerste woningen begin 2023 worden opgeleverd.