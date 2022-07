Wereldtitel glipt GFO door de vingers

Na derde plaatsen in 2009 en 2013 en een tweede plaats bij het vorige WMC in 2017, is het voor het GFO opnieuw een tweede plaats. Maar wat komen ze dichtbij. Slechts driehonderdste punt scheidt het GFO van het kampioensvaandel. Wie denkt dat het zondagavond leidt tot zestig toch teleurgestelde muzikanten in de volgepakte Rodahal in Kerkrade komt bedrogen uit. ,,We zijn zeer tevreden’', zegt bestuurslid en muzikante Willy van ‘t Hul. ,,We hebben heerlijk gespeeld en een programma gebracht zo we dat wilden brengen. Echt muziek gemaakt. Wat wil je dan nog meer.’'