Werk aan A50 tussen Epe en Hattemerbroek gaat beginnen: drie weken geen nachtelijk verkeer

Raad van State tikt onderwijs­in­spec­tie op de vingers over predikaat zeer zwakke Islamiti­sche basis­school in Harderwijk

Het schoolbestuur van de islamitische basisschool Al Islaah in Harderwijk klaagt terecht over de onderwijsinspectie die de Harderwijkse school in 2018 op de lijst van zeer zwakke scholen zette. De Raad van State verklaarde vandaag het hoger beroep van het in Amsterdam gevestigde schoolbestuur El-Amal gegrond. De Raad van State vindt dat de inspectie het onderzoek naar de onderwijskwaliteit niet goed heeft uitgevoerd.

26 mei