Wespendief wint op Veluwe van windmolen: slaan we niet door? ‘Windmolens beschermen óók de natuur’

Burgemees­ter van Harderwijk schorst debat over parkvilla: ‘Wil nadenken over de vergade­ring’

De plannen van de parkvilla in het Waterfront in Harderwijk kunnen weer terug naar de tekentafel. Tijdens een merkwaardige raadsvergadering schorste de burgemeester, die als voorzitter optreedt, de vergadering om zelf na te denken. ,,Ik realiseer me dat dit vrij ongebruikelijk is.’’

22 december