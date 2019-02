West-Veluwe belooft: jeugdzorg gaat niet lijden onder tekorten

video Scholieren RSG: ‘Ook in Epe nog genoeg te doen op klimaatge­bied’

7 februari Terwijl duizenden scholieren donderdagochtend afreisden naar Den Haag om op het Malieveld te demonstreren voor een strenger klimaatbeleid, koos een groepje leerlingen van de RSG Noord- en Oost Veluwe in Epe voor een protest dichterbij huis. ,,We willen een signaal afgeven richting de gemeente’’, zegt Julia van Holst (16), een van de initiatiefnemers. ,,Duidelijk maken dat er ook in Epe nog veel werk is te verzetten op klimaatgebied.’’