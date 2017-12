West-Veluwe bluft flink potje mee op NK-poker

Het Nederlands Team Kampioenschap Poker is het eerste officiële pokerevenement in Nederland dat in teamverband wordt gespeeld en heeft dit jaar voor de derde keer plaats. "Pokeren in teamverband is hot in Nederland", zegt Mathijs Jonkers van de organisatie. De twee teams uit Harderwijk zijn Ed en de 3 W's en Louisa's Angels. Die uit Zeewolde en Ermelo heten The Poker Bandits en No Mercy. Favoriet zijn de Macau Regulars uit Gorinchem, die het toernooi de afgelopen twee jaar op hun naam schreven.