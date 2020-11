West-Veluwse Rotary ‘speelt’ boter, kaas en eieren voor de Voedselbank

Deze online-actie vervangt de jaarlijkse actie in de Albert Heijn supermarkt in Ermelo, legt Patty van Vierzen (voorzitter van de Rotary Ermelo) uit. ,,Daarbij spraken we winkelend publiek aan om extra producten te kopen voor de Voedselbank. Maar dat kan vanwege corona nu even niet. Winkels hebben al moeite genoeg om alles in goede banen te leiden en kunnen ons daarbij even niet gebruiken. Begrijpelijk.’’