Wethouder Cegerek op gesprek in Wapenveld over sloop en vervangen van Kanaalbruggen

UPDATE & VIDEO Steekpar­tij bij bosrestau­rant Het Draakje in Hierden: slachtof­fer met ambulance mee

22 maart Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een steekincident op het terrein van bosrestaurant Het Draakje in Hierden. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is één persoon aangehouden, bevestigt politiewoordvoerder Jop Heinen.