Wethouder Ermelo enthousiast over plan voor moerassig paradijsje bij Horst

Studenten van Hogeschool Aeres (Almere) ontwikkelden dat plan in opdracht van de Stichting Natuur - en MilieuPlatform (NMP) in Ermelo. Het gaat om een gebied van een kilometer lang en enkele tientallen breed, ingeklemd tussen het Nuldernauw en de A28. Nu een saai stukje landschap, maar de ontwikkeling van het bestemmingsplan Strand Horst biedt het volgens de NMP kans om er iets moois van te maken. Het plan van Aeres behelst een moerassig walhalla voor vogels en amfibieën, inclusief uitkijktoren, faunapassage en ecologische geluidswal werd twee weken geleden gepresenteerd aan de gemeenteraad..

Meerwaarde natuur

Over de kansen dat dit plan de eindstreep haalt kon en wilde De Haan eerder niets zeggen, omdat hij zich als nieuwbakken wethouder eerst goed wilde inlezen. Nu zegt hij: ,,Het plan van de studenten kan goed gebruikt worden in de verdere planvorming. De voorstellen zouden het zuidelijke gedeelte van Strand Horst flink kunnen opwaarderen waardoor er een meerwaarde ontstaat op het gebied van natuur, recreatie en educatie. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het gebied grenst aan Natura 2000 Veluwerandmeren. Bij de uitwerking moet gekeken worden of alles wel haalbaar is. Daarbij is de medewerking van Leisurelands, eigenaar van het gebied, een vereiste. Ook speelt de Coöperatieve Gastvrije Randmeren als belangrijke financier een grote rol.”