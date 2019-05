Wethouder Klappe: tijdelijke woonunits zo veel mogelijk naar echte Ermeloërs

Dat is een woonvorm in het voormalige Henriette van Heemstra huis van stichting Bartimeus, met daarin 48 units bedoeld voor Ermelose jongeren, statushouders en mensen die om wat voor reden ook snel een (tijdelijke) huurwoning nodig hebben. Bij de opening vorige week woensdag sprak de Stentor met drie nieuwe bewoners, die allen geen roots in Ermelo bleken te hebben. Het leidde tot veel reacties uit de Ermelose samenleving, dat zulks toch niet de bedoeling kon zijn.

Beperkte uitwisseling

Volgens wethouder Laurens Klappe was het ‘toevallig’ dat juist deze drie naar voren kwamen en zijn er nu al vijftien units verhuurd aan Ermeloërs. ,,Maar er zullen gevallen zijn waarbij er toch mensen van ‘buiten’ geplaatst worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke zorgvraag. We werken wat dat betreft samen met andere Noord-Veluwse gemeentes. In de praktijk blijft die uitwisseling van huurders erg beperkt, zo is de laatste jaren gebleken. Het merendeel van de tijdelijke woonunits die we de komende tijd willen creëren, zal dan ook zeker bestemd zijn voor Ermeloërs.’’