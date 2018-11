Wethouder Putten: hoogbouw past niet bij dorps karakter

Het idee om in Putten hoogbouw neer te zetten voor de huisvesting van starters of huurders, stuit op weerstand bij het college van burgemeester en wethouders van Putten.

Het voorstel om hoogbouw te realiseren in Putten komt van fractievoorzitter Lubbert van den Heuvel van ChristenUnie Putten, de op-één-na grootste politieke partij in het dorp. Putten heeft nu geen enkele flat of hoogbouw.

Omdat de behoefte aan betaalbare woningen in Putten bijzonder hoog is, wil Van den Heuvel dat er buiten de bestaande kaders wordt nagedacht bij het zoeken naar oplossingen. Hij wil flatgebouwen van minimaal vijf verdiepingen bespreekbaar maken en mogelijk zelfs hoogbouw van acht of tien etages. Hoogbouw is een mogelijkheid om tegen relatief geringe grondkosten een groot aantal woningen te realiseren, denkt de politicus. Wachttijden voor een huurwoning in Putten zijn op dit moment acht jaar, terwijl koopwoningen met een prijs onder de 200.000 euro in Putten niet meer worden aangeboden.

Wethouder Nico Gerritsen reageert afhoudend op het idee van Van den Heuvel. Via zijn woordvoerder laat hij weten: ‘Hoogbouw past niet binnen het behoud van het dorpse karakter van Putten. Dit karakter is uitgangspunt in zowel de lange-termijnvisie als het lopende beleid. Ook bestemmingsplannen bieden voor hoogbouw geen ruimte. Voor het oplossen van het woningbouwvraagstuk zijn er nog voldoende alternatieve oplossingen te bedenken.’