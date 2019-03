Wethouder Putten tegen bedrijven: wilt u een statushouder in dienst nemen, in plaats van een Pool?

Oosten klaagt massaal over vliegver­keer Schiphol

15:30 Vanuit Oost-Nederland wordt sinds vorig jaar volop geklaagd over vliegverkeer van Schiphol. In 2018 kwamen er bij het meldpunt ruim tweeduizend klachten binnen uit plaatsen in het oosten. Vreemd, zegt het meldpunt: ,,We vliegen al jaren over die gebieden en zijn niets anders gaan doen.”