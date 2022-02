Wethouder reikt sportpenning uit aan ‘sporthelden 2021'

Harde deadline voor Kerkdennen in Ermelo: in 2050 moet bedrijven­ter­rein een woonwijk zijn

Het staat nu zwart op wit: bedrijventerrein Kerkdennen in Ermelo gaat verdwijnen. Dat is geen halfslachtige ambitie of vage belofte, maar een keihard besluit. Het bedrijventerrein moet uiterlijk in 2050 zijn vervangen door een woonwijk.

31 januari