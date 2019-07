Wethouder trekt dwangsom tegen Harderwijkse squash-ondernemer in: ‘Er was ruis op de lijn’

Minister Schouten: ‘Zwijnenja­gers op de Veluwe geen concurren­tie voor wolf’

12:24 De jacht op wilde zwijnen in het leefgebied van de wolf gaat geen belangenconflict opleveren. Dat stelt minister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Partij voor de Dieren. De partij wilde weten of het kostje van de wolf niet in gevaar komt door het afschieten van zwijnen.