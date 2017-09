Wethouder wil weten hoe Hattem veilig te houden

Met de donkere dagen in aantocht, wil de gemeente Hattem van haar inwoners weten wat zij kan doen om het gevoel van veiligheid te vergroten. Wethouder Doret Tigchelaar gaat daarom zaterdag met de keet van Samen Hattem naar het 150-jarig jubileumfeest van het Rode Kruis om met de Hattemers in gesprek te gaan over veiligheid.

De gemeente erkent dat zij zelf een belangrijke rol heeft in het zorgen voor een veilig gevoel 'in huis, op straat en in de buurt', maar de inwoners zelf kunnen daar ook aan bijdragen. 'Denk daarbij aan het gebruik van Burgernet, WhatsApp-groepen en NL-Alert.' Dat heeft er volgens de gemeente aan bijgedragen dat het aantal inbraken in Hattem de afgelopen jaren is afgenomen.

Tigchelaar wil graag weten welke ideeën de Hattemers zelf hebben over veiligheid en zit daarom zaterdag in de keet van Samen Hattem. ,,De donkere maanden staan weer voor de deur en dan is het goed om weer eens even het licht te zetten op veiligheid", zegt de wethouder. ,,Mensen realiseren zich vaak niet dat als het vroeg donker wordt, dat insluipen dan ook minder zichtbaar wordt rond 18.00 uur. Om inbraak en insluiping zo veel mogelijk te voorkomen, hebben wij tips en trucs klaar liggen. Bijvoorbeeld tips voor inbraakpreventie, maar ook hebben we positieve ervaringen met Whatsapp-groepen in Hattem. Deze groepen zorgen, naast sociale controle, er bovendien voor dat mensen meer oog hebben voor elkaar."