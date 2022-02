Wethouder Wolbert Meijer wil dat Rijk hem verlost van de kopzorgen, boter bij de vis 

De college-onderhandelingen na de verkiezingen zullen niet alleen in Heerde maar in veel gemeenten heel moeizaam gaan verlopen als er dan geen duidelijkheid is, stelt Meijer. ,,De middelen die het Rijk uitkeert, zijn niet in lijn met de opdrachten die we krijgen en die we overigens graag uitvoeren. Laat staan dat gemeenteraden hun eigen ambities en wensen van hun inwoners na de verkiezingen in uitvoerbare plannen om kunnen zetten.’’