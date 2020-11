‘Wethouders in Ermelo riskeren eigen ondergang met toegeven fouten,’ zegt professor

Restaurant De Postkamer Heerde breidt terras uit in tuin Welgelegen

8 november Het had wat voeten in aarde, maar restaurant De Postkamer in Heerde mag verder met het uitbreidingsplan voor het terras in de tuin van de buurman, het gebouw Welgelegen. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat in de definitieve bestemmingsplanaanvraag de groene inpassing uitgewerkt moet worden.