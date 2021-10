Wezep aangewezen op één pinzuil in supermarkt, politieke partij ABO trekt aan de bel: ,,Van de zotte’’

,,Vier supermarkten, bekant 14.000 inwoners, maar maar één pinautomaat in Wezep. In de Plus, dus niet eens altijd te gebruiken.’’ Fractievoorzitter André Boer van ABO in Oldebroek gaat het de pet te boven en noemt het 'van de zotte’. De vervanging van de pinautomaat van de Rabobank door een Geldmaat kan nog wel even duren. De lokale politieke partij heeft het college opgeroepen snel in gesprek te gaan om het gemis op te lossen.