Wezep breekt het hoofd over aanpak overlast Meidoornplein

Veluwse politici hekelen dood­straf-uitspraken van SGP-Kamerlid en streekge­noot Chris Stoffer

20 november Dat uitgerekend streekgenoot Chris Stoffer warm voorstander is van de doodstraf, is de PvdA/GroenLinks op de Noordwest-Veluwe in het verkeerde keelgat geschoten. In een omvangrijke krantenadvertentie nemen de partijen vandaag afstand van het SGP-Kamerlid uit Elspeet.