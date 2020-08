Wezep raapt de scherven bijeen na een heftig avondje natuurgeweld: 'Ineens was alles donker’

Buurt loopt massaal uit voor brand in trappen­huis in Vaassen

15:59 De brandweer is vanmiddag met groot materieel uitgerukt voor een flatbrand aan de Krugerstraat in Vaassen. Vanaf de noordkant van Apeldoorn waren er volgens ooggetuigen zwarte rookwolken te zien. De brand woedde in het trappenhuis waarbij een scooter in vlammen opging.