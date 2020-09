Wezepse ‘reuzenkweker’Nederlands Kampioen met tomaat van bijna drie kilo

‘Enorm tevreden’ keert Gerjan Puttenstein deze zaterdag terug naar Wezep. Het doel was het record van twee jaar geleden verbreken met zijn mega-pompoen tijdens het Giant Vegetable Championship. ,,Meer dan honderd kilo meer, helemaal goed!’’, jubelt hij.

Krap budget

De prestatie wordt nog beter, als je bedenkt dat de twintigjarige student plantenwetenschappen het met een relatief krap budget moet doen. De winnaar - een Belg met een pompoen van 710 kilo - gooit er bedragen tegenaan waar Gerjan alleen van kan dromen. ,,Dat compliment kreeg ik steeds: hoe knap het is, dat ik dit met zo'n krap budget kan doen’’, zegt hij trots.

Verslavend

De tomaat deed hij er ‘voor de leuk’ bij en dat juist die in de prijzen viel, is voor hem ook een aangename verrassing. Op de vraag wat de lol van zijn hobby is, blijft het heel even stil. ,,Tja, het ligt in lijn met wat ik studeer, dus het sluit aan bij mijn interesse voor planten. Ik vind het prachtig om te zien hoe je zo'n pompoen letterlijk kunt zien groeien. En de uitdaging, om telkens een grotere te kweken, is ook verslavend.’’

Alles of niks

Voor volgend jaar heeft hij al weer nieuwe plannen, want het persoonlijk record moet natuurlijk weer verbroken worden. ,,Ik ga meer risico nemen. Dit jaar had ik twee pompoenen in mijn kas, maar ik denk dat ik al mijn energie nu in een exemplaar ga steken. Dat kan misgaan: het komt nog wel eens voor dat een pompoen scheurt en dan is het feest over. Het is dus alles of niks.’’

Geen goede soep

Wat hij met de winnende groenten gaat doen, weet hij nog niet. ,,Verkopen of weggeven’’, is de slotsom. Veel kun je er overigens niet mee doen. In de soep lijkt hem in elk geval niet zo'n goed idee. ,,Niet te vreten’’, schat hij in. ,,De groenten zijn namelijk gekweekt op volume en niet op smaak.’’