Wie neemt het toeristische voortouw op de Noord-Veluwe?

Sander de Haas is general manager bij Landalpark Landgoed ’t Loo, de grootste trekker van de gemeente Oldebroek. Hij is ook voorzitter van het Toeristisch platform Oldebroek. ,,We zoeken naar meer structurele samenwerking met de gemeente’’, zegt hij. ,,Als ondernemers hebben we het gevoel dat er heel veel bij de ondernemers neergelegd wordt en we hopen dat dit rapport de eerste stap is naar meer samenwerking. Wij moeten altijd de kar trekken, maar als we dan met een plan komen, moet de raad er iets van vinden en zijn we de regie kwijt. Dan zijn er verkiezingen, komt er een andere wethouder en begint het spelletje weer van voor af aan. Op die manier komen we niet verder.’’