Wie weet nog hoe je op de juiste manier je houtkachel stookt?

Jaarlijks vliegt de vlam in de pijp in honderden schoorstenen in het hele land. Noord-Brabant en Gelderland zijn daarin al jaren koplopers. Overijssel staat op plek vijf in die ranglijst, Flevoland bungelt onderaan.

Met name in Gelderland veroorzaken schoorsteenbranden miljoenenschades. De provincie heeft relatief veel rietgedekte woningen. Vooral bij krakkemikkige schoorstenen sijpelt vuur makkelijk naar het rieten dak.

Een schoorsteenbrand ontstaat doorgaans door gebrek aan kennis bij de bewoners over hoe je een houtkachel moet stoken. Laag, pruttelend, gesmoord vuurtje? Dat is juist gevaarlijk, zegt Erik Dokter, manager verzekeringbedrijf bij Univé Dichtbij, gevestigd in delen van Gelderland, Overijssel, Flevoland, Drenthe en Friesland . ,,Dan verbrandt het hout onvolledig en kunnen houtskooldeeltjes zich vastzetten in de schoorsteen. Die kunnen vlam vatten.’’

Daarom begint Univé Dichtbij met controles van kachels en schoorstenen in rietgedekte woningen. ,,Vanaf 1 januari gaat een medewerker van ons daar fulltime mee aan de slag. Hij gaat ook mensen vertellen hoe je een houtkachel op de juiste manier stookt.’’ Zo moet hout kurkdroog zijn van een boom die zeker drie jaar geleden is gekapt. De kachel moet in feite flink worden opgestookt, zodat hout zo volledige mogelijk verbrandt. ,,We gaan ook kijken of een kachel geschikt is in de ruimte die het warm moet stoken. Mensen kopen er vaak eentje op Marktplaats omdat ze die zo mooi vinden, zonder rekening te houden met z’n capaciteit.’’

Risico

Wie de adviezen in de wind slaat, loopt kans uit de verzekering te worden gezet, zegt Dokter. ,,Dan heb je kans dat wij zeggen dat we het risico te groot vinden.’’

In de regio van Univé Dichtbij vinden gemiddeld tien woningbranden per jaar plaats in een woning met een rieten dak, weet Dokter. Dat gebied behelst delen van Gelderland, Overijssel, Drenthe en heel Friesland en Overijssel. ,,We hebben zo’n 3.500 rietgedekte woningen verzekerd. Een deel daarvan heeft een kachel.’’

Jaarlijks een veegbeurt van de schoorsteen voorkomt toch alle ellende? Dokter: ,,Meestal wel, gelukkig. Maar er zullen ook mensen zijn die we adviseren op basis van hun stookgedrag om een paar keer per jaar de schoorsteen te laten vegen.’’ Liefst door een professionele schoorsteenveger, benadrukt Dokter.