Wie wil met koffietas de boer op in Harderwijk voor een bakkie met onbekenden?

Alles zit er in voor een lekker bakkie leut: koffie, koekjes, thermoskan en zelfs een kaart met suggestievragen voor een goed gesprek. Met de koffietas daagt welzijnsorganisatie ZorgDat vijftig inwoners van Harderwijk en Hierden uit om in oktober een bakkie te doen met drie mensen die ze nog niet kennen.

Quote Als het makkelijk was, is het ook geen challenge Jet Schaftenaar, welzijnsorganisatie ZorgDat De mensen die aan De Ontmoetchallenge willen meedoen, zullen letterlijk en figuurlijk het onderste uit de kan moeten halen om in een maand tijd aan de doelstelling te voldoen.

Maar de organisatie heeft zichzelf ook met een pittige opdracht opgezadeld. Zie maar eens vijftig mensen te vinden die met de koffietas de boer op willen. ,,Als het makkelijk was, is het ook geen challenge’’, zegt Jet Schaftenaar van ZorgDat terecht. ,,We moeten het gewoon met elkaar gaan doen en dan zien we het wel.’’

Aan tafel met koffie en koekjes

In het Hortuspark worden op woensdag 2 oktober tussen 13 en 16 uur de koffietassen uitgedeeld. Schaftenaar: ,,Niet aan een specifieke doelgroep. Het kunnen zowel jongeren als ouderen zijn. Wel vragen we ze om een foto met een verhaaltje van elke ontmoeting aan ons te sturen, zodat we weten hoe de uitdaging verloopt. Als het een succes wordt willen we dit vaker gaan doen en dan delen we de tassen op andere plekken in Harderwijk uit.”

Op de uitdeelmiddag staat in het Hortuspark een grote aanschuiftafel waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en onder het genot van koffie en koekjes met elkaar in gesprek kunnen raken. Andere jaren zag ZorgDat, al ‘doordruppelend’ wel zestig tot tachtig mensen aanschuiven.

De datum is niet lukraak geprikt, want de eerste week van oktober is het de Landelijke week tegen Eenzaamheid. In het park wordt eveneens een tijdelijke minibioscoop gemaakt, waar mensen naar een hele korte documentaire over eenzaamheid kunnen kijken.

Bijna de helft voelt zich wel eens eenzaam

Uit landelijk onderzoek blijkt dat iets minder dan de helft (43 procent) van de volwassenen (19 jaar en ouder) zegt zich wel eens eenzaam te voelen. In tien procent van de gevallen is dat zelfs ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Harderwijk loopt gemiddeld genomen in de pas met deze cijfers uit 2016. In enkele buurten komt het voor dat meer dan de helft van de bewoners zich eenzaam voelt. Dat geldt voor Stadsdennen-Oost, bedrijventerrein De Sypel, Tinnegieter, Stromenwaard en Drift.

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de eenzaamheidscijfers van alle gemeenten in Nederland te bekijken. Ook op het niveau van wijken en buurten.