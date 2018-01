Wie WILD ziet, verlangt naar een tocht door de Veluwse bossen

Hoewel WILD pas vanaf 1 februari in de bioscoop draait, kreeg de vaderlandse pers gisteren al de gelegenheid om de natuurdocumentaire van regisseur Luc Enting te bekijken. De film werd vertoond in het Ketelhuis in Amsterdam. Enting, zelf afkomstig uit het Veluwse Ede, heeft bijna drie jaar aan de documentaire gewerkt. De film volgt een familie vossen, edelherten en wilde zwijnen door de vier seizoenen.

Planet Earth

WILD is een visueel spektakel. Het doet denken aan een Veluwse versie van de Planet Earth-serie van de legendarische Engelse bioloog en televisiemaker David Attenborough. De bossen, heides en zandvlakten worden op magistrale wijze in beeld gebracht. Voor de Veluwenaar is het enerzijds een feest der herkenning, terwijl de film tegelijkertijd boordevol gebeurtenissen zit die je tijdens een boswandeling nooit en te nimmer zult zien.

Ook recensent Freriks genoot van de diverse shots van het Veluwse natuurschoon. ,,Echt schitterend gedaan", vertelt hij na afloop. ,,Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat er iets mist. De Veluwe is veel meer dan natuur alleen. Zelf had ik graag wat meer gezien van de prachtige kastelen die het gebied rijk is. Ik snap dat het een natuurfilm is, maar ik vind dat toch een gemiste kans. Ook ontbreekt er wat context. Er had wel wat meer verteld mogen worden over het ontstaan van de Veluwse natuurlandschappen, zoals heides en zandverstuivingen."

Aanbeveling

Maar al met al kan WILD worden beschouwd als een anderhalf uur durende aanbeveling voor een bezoek aan de Veluwe, vindt Freriks, die naar eigen zeggen regelmatig in het natuurgebied is te vinden. ,,Ik kom daar heel graag."

Ook Pauliene Kleijer van De Volkskrant vindt dat de Veluwe op een prachtige manier in beeld is gebracht door Enting. ,,Je krijgt inderdaad zin in een wandeling door de natuur. Al blijft het natuurlijk wel een gecreëerde werkelijkheid. In de film worden taferelen getoond die je op de wandelpaden natuurlijk nooit tegen gaat komen."

Nummer één

Kleijer vraagt zich wel af of en in hoeverre de Veluwe blij moet zijn met deze extra aandacht. Het is nu immers al druk in het bos. Je moet zien te voorkomen dat het natuurgebied straks plat wordt gelopen door hordes toeristen en van een rustige wandeling gaan sprake meer is, vindt de recensent.