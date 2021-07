Wielrenner in Nijkerkerveen gewond bij aanrijding met auto

Apeldoorn­se jongeren kunnen leven met aange­scherp­te regels: ‘Beter ook voor mijn gezondheid’

11 juli Het geroezemoes op het Caterplein is in de verte al te horen. De nacht is nog lang niet begonnen, maar de terrassen op het uitgaansplein puilen uit. En zoveel mogelijk op anderhalve meter. Dat de horeca vanavond al om middernacht moet sluiten is jammer, maar niet meer dan dat, zo is de teneur onder jongeren. ,,Dan gaan we toch gewoon om twaalf uur naar huis?”