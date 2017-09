'Wij hebben meer aan mensen uit de omgeving, dan aan buitenlandse toeristen'

Buitenlandse toeristen komen doorgaans naar Amsterdam. Met deze nieuwe campagne hoopt het NBTC de hoofdstad wat te ontlasten en toeristen ook meer naar andere plekken in Nederland te lokken. ,,Ik ben erg blij met die campagne'', zegt Ralph Keuning, directeur van Museum de Fundatie in Zwolle waar ook Kasteel Het Nijenhuis in Heino deel van uitmaakt. ,,Ook buiten de Randstad hebben we een groot groeipotentieel. Dat geldt voor het kasteel en ook voor het museum. Zeker de Duitse markt is heel interessant voor ons. Mijn ervaring is dat je in Duitsland een lange adem nodig hebt om ook echt in beeld te komen. Ik denk wel dat dit een hele goede investering is.''